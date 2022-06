Le note della fanfara dei carabinieri incantano la Palazzina di Stupinigi [FOTO e VIDEO]

Cultura, storia e musica sono state protagoniste ieri sera nella magica atmosfera della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Per celebrare i 200 anni dell'Arma dei Carabinieri a Nichelino, il Comune ha organizzato un concerto speciale, che ha visto protagonista la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri 'Lombardia', guidata da Andrea Bagnolo, che con le sue note ha incantato i presenti di una serata-evento che ha dato il via alla grande estate in musica della città.

Dal Silenzio al Va pensiero all'omaggio a Morricone

Dal 'Silenzio d'ordinanza' a 'Nella fantasia', tratto dalla colonna sonora del film "Mission", per un omaggio a Ennio Morricone, da 'Funiculì funiculà' a 'Fanfare for nobody', dedicata ai dispersi e ai caduti di tutte le guerre, dal 'Va pensiero' del Nabucco di Verdi fino alla 'Radetzki marsch', i presenti sono stati conquistati dalla magia di canzoni senza tempo, che in alcune occasioni sono state accompagnate dal ritmato battimani del pubblico.

La serata, condotta da Mauro Forcina ed Elia Tarantino, ha visto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ricordare l'impegno costante dell'Arma a tutela della legalità e della sicurezza e i presenti, prima di accomodarsi ad ascoltare la musica, hanno potuto passare in rassegna alcune delle auto storiche dei carabinieri che facevano bella mostra lungo il viale che introduce alla Palazzina di Caccia.

In rassegna le auto storiche (e l'elicottero) dell'Arma

Tra gli esemplari del Gruppo Automezzi Storici dell'Arma dell'Associazione Nazionale Carabinieri il più ammirato, però, non è stato una quattro ruote ma l'Agusta Bell 47, l'elicottero usato per le operazioni di servizio più delicate.

Iniziata in un incantevole tramonto, la serata si è conclusa col buio ad accompagnare le ultime note della Fanfara, lanciando un ideale ponte verso Stupinigi Sonic Park, che inizierà il 26 giugno con il concerto di Nick Mason.