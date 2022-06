"Matti per il calcio", al via da domani la fase conclusiva del torneo organizzato da Uisp Piemonte

Domani sui campi della polisportiva Campus di via Pietro Cossa 293 si disputeranno dalle 14 alle 17 le finali di calcio a 5 di “Matti per il calcio”. Matti per il calcio è sicuramente molto di più di un gioco di parole.

E’ una manifestazione unica nel suo genere in Italia, ideata dalla Uisp e riservata ai Centri di salute mentale delle Asl, che nel corso della stagione hanno utilizzato il calcio come terapia per favorire la socializzazione e l’autonomia delle persone con disagio mentale, ospitate nelle strutture. L'obiettivo di Matti per il calcio è quello di abbattere barriere e pregiudizi attraverso un torneo, che si prefigge di trasmettere valori, come il miglioramento della qualità della vita e l’integrazione sociale di persone con disagio mentale.

Un progetto che vuole capovolgere e modificare modelli culturali, che nella nostra società discriminano e isolano le persone più deboli, persone che più delle altre hanno bisogno di aiuto. Il calcio rappresenta sicuramente una delle più significative attività sportive di gruppo poiché presenta molte valenze terapeutiche ed è una metafora della vita.

Negli anni Matti per il calcio ha ispirato libri, film, documentari e anche il teatro, a dimostrazione dell’alto valore sociale. Saranno 11 le squadre che si sfideranno, tutte con nomi che ispirano il concetto di divertimento nel calcio e autoironia, perchè sorridere fa bene al cuore alla mente: Cuore Matto, Blatta Boys, Nizza 1000 voci, Tempesta, Atletico Astenia, Ingenio Calcio, Dragons, Agape, Fallo Tattico, Insuperabili e Leonka.

Domani sui campi di gioco si incroceranno varie storie, vissute in prima persona da chi ha trovato il coraggio per ricominciare e trovare nuove motivazioni, per migliorare la propria qualità della vita. Come Adriano (Ingenio) “ho iniziato a 18 anni e mai più smesso” ed Emanuele (Blatta) “aggrega e aiuta e ormai ce l’abbiamo dentro lo sport”; Luca (Nizza 1000 voci) “il pallone è sempre magico" e per Alessia (Agape) “lo sport è vita, unisce tutti”; Fabrizio, Alessandro e Christiano (Cuore Matto) “per noi lo sport è vita”; Alberto e Gabbo (Insuperabili), Alberto “lo sport mi ha reso più nuovo, coraggioso e più intelligente” e Gabbo “formidabile e più veloce”.

Dall’esterno uno spettatore commenta “Che ci sia pioggia, neve, vento si allenano sempre, sono inamovibili”. Felice e Giulio capitani dei Blatta Boys “è un bello svago”. Fabrizio portiere e Antonio (Dragons), Fabrizio “è un buon viatico” e Antonio “nella prima edizione il mio rigore è stato decisivo per la vittoria e il calcio è un’ottima valvola di sfogo”. Infine, per Saverio (Dragons) “bisogna focalizzarsi sull’essenza dello sport”.