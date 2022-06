Torino, l’S.O.S. dei Vigili del fuoco: “Un pompiere ogni 3.500 cittadini e manca una sede in centro”

S.O.S. dei Vigili del fuoco: “Un pompiere ogni 3.500 cittadini e manca una sede in centro”

La sirena si illumina, suona. I Vgili del fuoco lanciano l’allarme: a Torino mancano pompieri, una sede che copra il centro e la collina e i mezzi utilizzati sono pochi, da condividere con gli altri distaccamenti.

L'S.O.S. lanciato dai pompieri

E’ un vero e proprio S.O.S. quello lanciato da chi, ogni giorno, si occupa della sicurezza dei torinesi, previene incendi e salva persone rimaste bloccate in casa. I pompieri sono sempre meno: 650 invece di 760, uno ogni 3.500 abitanti. E non solo. Per intervenire, i Vigili del fuoco di Torino sono inoltre costretti a macinare chilometri, con il rischio di tardare sul posto. Il motivo? Una sede centrale e due distaccamenti, con una zona - quella di Torino Centro e della collina - scoperta.

Pesa l'assenza di una struttura in centro

Attualmente, oltre alla sede di corso Regina Margherita, a Nord vi è il distaccamento Stura, a Sud quello del Lingotto e Ovest la sede centrale. Ma i Vigili di quelle sedi devono comunque spingersi fuori città, andando a intervenire nel resto della provincia. Torino può beneficiare poi dei distaccamenti di Chieri e Grugliasco, ma la mancanza di uno spazio in centro è sentita.

La Cgil: "Nuova sede fa rima con sicurezza"

“Una nuova sede vorrebbe dire ‘sicurezza’. Permetterebbe di ridurre i chilometri da percorrere, migliorando la sicurezza per le strade, ma anche incrementare la possibilità di salvare persone e beni” racconta Nunzio De Nigris, della Cgil. I racconti di chi la divisa la indossa ogni giorno seguono tutti lo stesso filo conduttore: ai Vigili del fuoco mancano mezzi, sedi e personale, nonostante i circa 20.000 interventi all’anno effettuati.

Due dati fotografano alla perfezione la situazione: le due sole autoscale disponibili e i sommozzatori non sempre presenti nelle turnazioni, tanto da richiedere l’ausilio dei colleghi di Milano e di Genova per coprirli.

L'appello: "Servono più uomini e mezzi"

La Città ha annunciato interventi di manutenzione straordinaria presso la sede di corso Regina Margherita e l’avvio di un’interlocuzione per trovare nelle arcate dei Murazzi spazi per i mezzi d’acqua dei vigili del fuoco. La richiesta del consigliere Luca Pidello (Pd) è di prevedere un potenziamento in termini di uomini, mezzi e dotazioni e a una sua redislocazione, affinché sia adeguato alle moderne esigenze della Città.

Ma anche di individuare le aree in cui sia possibile allocare un distaccamento per la copertura del centro e, infine, adeguare alle moderne esigenze l’attuale edificio della Caserma Centrale.