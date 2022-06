Concerto d’inizio estate del Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, un’allegra festa per cantare insieme le canzoni dello Zecchino d’Oro

“Benvenuto benvenuto, amico mio anche se tu sei lontano, insieme noi cantiamo…benvenuto a chi cerca aiuto, benvenuto a te”

Sarà proprio con le parole della canzone Benvenuto (testo Depsa e musica Zavallone) che i bambini del Piccolo Coro Magiche Voci di Torino accoglieranno quanti, domenica 19 giugno, alle 16.00, si raduneranno nel prestigioso Teatro le Fonderie Limone di Moncalieri per assistere al loro Concerto d’inizio estate. Si tratta, infatti di un vero e proprio inno che invita alla fratellanza ed alla solidarietà, e sebbene risalga a qualche tempo fa, essendo del 2000, purtroppo quest’anno è ancor più attuale dal momento che proprio in Europa, vicino a noi, c’è la guerra e molti paesi, compreso il nostro, stanno ospitando i profughi, tra cui tanti bambini, anche grazie ad Antoniano Onlus.

Il Piccolo Coro Magiche Voci di Torino del resto, non è solo una scuola di canto, ma è un luogo in cui crescere insieme, imparando quei valori ed abbracciando quegli ideali che da sempre hanno reso unico il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna, con cui il gruppo torinese condivide oltre al repertorio musicale dello Zecchino d’Oro, anche lo spirito e ne diffonde attivamente i progetti di solidarietà.

Il Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, nato il 4 ottobre 2018, attualmente composto da 25 coristi tra i 3 e gli 12 anni e diretto dal Maestro Deivis Gabriel Herrera, laureato in Direzione Corale presso l’Universidad del Zulia (Venezuela), a partire dal 2020 fa ufficialmente parte della Galassia dell’Antoniano di Bologna, una rete di cori di voci bianche d’Italia e del mondo che si riconoscono nel lavoro educativo e artistico del Coro dell’Antoniano di Bologna.

Da marzo 2019, per iniziativa della fondatrice Vania Tradori, è stata costituita inoltre l’Associazione Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, Ente del Terzo Settore, che ha come mission l’essere promotrice di cultura e fonte di aggregazione, nella consapevolezza che la musica ed in modo particolare la musica corale, può essere uno strumento educativo molto efficace, capace di insegnare, fin da piccoli, l’importanza della collaborazione ed a costruire legami di amicizia saldi e duraturi.

I valori che animano la Galassia saranno mirabilmente presentati con la canzone Una galassia di Note (testo e musica di Lodovico Saccol) con cui i bambini apriranno il loro concerto e che rappresenterà un po' il loro biglietto da visita.

Si continuerà con numerosi altri pezzi e con tanti ospiti provenienti da tutta Italia che si stringeranno intorno ai piccoli torinesi. L’evento sarà presentato da Sara Casali e Alessio Zini, ex coristi del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e direttori artistici de Le Verdi Note dell’Antoniano. Saliranno poi sul palco alcuni bambini che hanno cantato le loro canzoni in tv durante lo Zecchino d’Oro. Direttamente da Arenzano arriverà Maria Delfino, l’interprete di Cha cha cha del gatto nella scatola ed insieme a lei ci sarà l’autore, Davide Capotorto che verrà a trovarci dalla provincia Verona.

E ancora si esibirà, Anita Bartolomei da Belforte del Chienti (MC) con Custodi del Mondo, scritta da Simone Cristicchi e vincitrice del 63°Zecchino d’Oro. A seguire Anita Olivieri, da Lurago d'Erba (CO), che ha cantato al 63° Zecchino d’Oro Hai visto mai (testo e musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini), attualmente corista del Piccolo Coro TAB, di cui una rappresentanza canterà con le Magiche Voci.

Interverranno poi Marta Viola, che ha rappresentato l’Italia al Junior European Song Contest in Polonia il 24 novembre 2019 con “La voce della terra” ed i due presentatori, Sara Casali e Alessio Zini, che interpreteranno Il segreto, canzone dedicata a Mariele Ventre, scritta e musicata da loro.

A concludere quella che si preannuncia una vera e propria festa, infine, Un’estate di risate (testo e musica di Alessandro Visintainer), un gioioso inno alla spensieratezza ed un invito a tornare a godere del piacere di stare insieme e divertirsi con semplicità, un augurio ed una speranza dopo i difficili anni di lockdown.

Questa canzone, sarà interpretata da Rita Longordo vincitrice del 62°Zecchino d’Oro con la canzone Acca e di Sanremo Junior Italia e World Gran Prix 2022, prima classificata nella sezione Sanremo Junior World finals 2022 e Performer Italian Cup 2021.

Per acquistare i biglietti (bambini 5,00 euro, adulti 10,00 euro) basta cliccare sul seguente link: https://forms.gle/r9X8E5uKCGhFvWA o inviare una mail a magichevoci@gmail.com

Chi volesse risentire i bambini del Piccolo Coro Magiche Voci di Torino si potrà recare lunedì 20 giugno alle 19.00, presso il Parco della Tesoriera dove si esibiranno all’interno dell’Ever Green Fest 2022.