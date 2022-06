San Giovanni, il Comune dimezza il rumore dei fuochi d'artificio

Il Comune dimezza il rumore per i fuochi d'artificio di San Giovanni. Dopo diversi anni di stop con i droni di Appendino, Torino torna alla tradizione e la sera del 24 giugno ci sarà lo spettacolo pirotecnico e musicale dalle 22.30 sul Po, davanti a piazza Vittorio Veneto. Il via ai festeggiamenti sarà giovedì 23 giugno alle 18.30 con la sfilata per le vie del centro del corteo storico, che precederà l'accensione del farò alle 22 in piazza Castello. Quest'ultimo sarà composto da legname di recupero fornito da Amiat, circa 30 mq di ramaglie.

Dimezzato il rumore

"Abbiamo cercato - ha assicurato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - di ridurre al minimo il disagio: l'unica cosa che non si riesce ad eliminare per i fuochi è il rumore per la propulsione. Per quanto riguarda l'esplosione mediamente si superavano i 200 decibel: siamo riusciti a dimezzare quel valore". "Lo spettacolo - ha aggiunto - si sviluppa su 400 metri lungo il percorso del Po. Suddiviso in 40 scene, la maggior parte delle quali presenta effetti innovativi".

100 mila euro per la sicurezza

"Una particolare attenzione è data all’ecosostenibilità dell’iniziativa: la maggior parte degli “artifici” sono realizzati manualmente utilizzando carta e spago per la confezione e una colla naturale fatta con acqua e farina, atossica e priva di solventi. I residui dello spettacolo pirotecnico sono completamente idrosolubili" ha concluso Carretta. Per lo spettacolo pirotecnico il Comune spenderà 49 mila euro, per un budget totale da 150 mila euro per la festa patronale. La maggioranza dei fondi, come ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo, verranno destinati alla sicurezza.

Stop al consumo bevande in vetro