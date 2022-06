Concerti, spettacoli e conferenze: per San Giovanni Circoscrizioni in mostra al Borgo Medievale

Ad arricchire il programma delle celebrazioni di San Giovanni, il prossimo 24 giugno, ci sarà anche il palinsesto di Circoscrizioni in mostra: 40 eventi, proposti da altrettante realtà culturali operanti sui territori delle circoscrizioni di Torino, il tutto nell’eccezionale cornice del Borgo medievale nel Parco del Valentino.

Concerti, spettacoli e conferenze

L’evento avrà inizio alle 10, per proseguire sino alle 22 tra performance musicali e teatrali, dibattiti e approfondimenti. Il Cortile del Melograno ospiterà 4 concerti e 11 spettacoli teatrali pensati per trattare una varietà di temi e per rivolgersi a target diversi. Contemporaneamente, nella Sala Ozegna, sono previsti 11 conferenze e 14 eventi talk. Uno spazio diviso in otto spicchi, infine, sarà allestito nel Salone San Giorgio, dove ogni circoscrizione potrà presentare il suo territorio e le sue iniziative.

"Torino è unica per vivacità territorio cittadino"

“Ciò che rende Torino così unica e apprezzata - commenta l’assessora Rosanna Purchia - sono la qualità dell’offerta culturale e la vivacità di tutto il territorio cittadino". "Ogni quartiere - fa eco la collega Carlotta Salerno - ha un'anima, storie ed aspirazioni. Circoscrizioni al Centro sta delineando un percorso collettivo di potenziamento e riqualificazione, senza omologazioni: ogni realtà è una tessera del mosaico dell'offerta culturale di Torino che rende questa città unica." "Noi rappresentiamo - ha concluso la Presidente della Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, Francesca Troise - l’ente più vicino alle cittadine e ai cittadini torinesi, promuoviamo e valorizziamo la partecipazione. Questo ruolo di mediazione permette di creare forti sinergie”.