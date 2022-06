Siccità, a Torino non è ancora allarme. Lo Russo: "Speriamo di non dover introdurre restrizioni"

Il Po è in secca in più punti, soprattutto tra il ponte della Gran Madre e di corso Regina Margherita, ma fortunatamente a Torino non è ancora allarme siccità. A spiegarlo il sindaco Stefano Lo Russo, che interrogato sul tema: "Al momento la situazione, come è emerso dai bollettini, non è ancora del tutto critica per quanto riguarda la nostra città".

"Speriamo di non dover introdurre misure restrittive"