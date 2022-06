Ore 8, è già Cremonini mania: prime fans in coda per il concerto delle 21

Se dalle 8 di stamattina infatti gli addetti alla sicurezza hanno chiuso via Filadelfia nel tratto tra corso Galileo Ferraris e corso Agnelli (un classico , da queste parti, che però non manca mai di stimolare malumori), più o meno alla stessa ora dal lato opposto dello stadio Grande Torino, verso Piazza d'armi, le prime fans del cantautore bolognese hanno cominciato a mettersi in coda.

Il via alla data torinese del tour "Stadi 2022" è fissato alle 21, ma le più accanite ammiratrici non fanno sconti. Sfidano il tempo, il sole e la pazienza per potersi godere lo spettacolo in primissima fila. Dopo due anni così, difficile non capirle.



Intanto cresce l'attesa per la tappa del tour di Ultimo, fissata sempre allo stadio dove di solito gioca il Torino per il 22 giugno.