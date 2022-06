Lo Russo incontra il vescovo Repole: "Ripartenza economica e ricucitura sociale priorità"

Primo visita ufficiale del nuovo vescovo di Torino Roberto Repole a Palazzo Civico. Il neo Arcivescovo questa mattina verso le 11 si è recato in Comune: ad attenderlo, alla base delle scalone d'onore, il sindaco Stefano Lo Russo .

Al centro del dialogo, come spiega il primo cittadino in un post su Facebook, "Torino". "Ci siamo confrontati - aggiunge - parlando dei problemi della città e delle strade per affrontarli".

"Ripartenza economica e ricucitura sociale, in particolare, sono i due cardini su cui dobbiamo concentrarci, lavorando in collaborazione costante per il bene della città", conclude Lo Russo.