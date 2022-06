Putin e Zelensky si baciano: l'ultima provocazione del Banksy di Torino

Realizzata dall’artista Dmitri Vrubel nel 1990 raffigura Leonid Il’ič Brežnev e Erich Honecker, nel 1979 rispettivamente Segretario Generale dell’URSS e Presidente della DDR, nell’atto di scambiarsi un bacio fraterno sulle labbra per salutarsi in una cerimonia ufficiale. Un gesto per rappresentare la solidità del legame tra i due Paesi del blocco sovietico, la stessa che il Muro ormai crollato sottolineò come un esperimento chiaramente fallito.