Hotel (4stelle) a Bordighera, vista mare, con ristorante interno cerca cuoco capopartita per assunzione immediata, remunerazione di prestigio.

Chi si trasferisce per la stagione avrà anche vitto ed alloggio.

Per il cuoco capopartita a fine stagione scenari di altri inquadramenti possibili in una delle numerose strutture del gruppo.

Per informazioni immediate: 349 222 9417 (diretto della proprietà per una trattativa immediata).