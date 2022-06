Quali sono i servizi internazionali che accettano criptovalute?

Si sente spesso parlare, anche da parte di media autorevoli, delle criptovalute come monete meramente speculative. Se è vero che l’ascesa del valore di Bitcoin e altri coin ha attirato molti investitori attirati dalla prospettiva di veloci guadagni o dalla possibilità essi possano costituire beni rifugio o valute anti-inflazionistici, nella realtà nel web ci sono molti servizi che accettano crypto come normale mezzo di pagamento.

L’offerta, di solito, corre di pari passo con la domanda. Molti utenti chiedono di poter pagare ad esempio con Bitcoin o Ethereum per acquistare, ad esempio, un libro o per giocare alle slot su 888 Casino. E’ esattamente questo il motivo per cui sempre più spesso fornitori di beni o di servizi decidono di accettare criptovalute, anche in considerazione del fatto che in caso contrario il potenziale cliente potrebbe dirigersi altrove.

Pagare con criptomonete su Microsoft e Wikipedia

Microsoft è sicuramente una delle aziende più note tra quelle che accettano criptovalute per i pagamenti. Va dato merito alla società di averlo iniziato a fare in tempi assolutamente non sospetti, cioè nel lontano 2014. Al momento, è possibile usare la criptovaluta per pagare vari servizi,come l’upgrade del proprio account o l’acquisto di credito skype.

Anche Wikipedia è una compagnia assolutamente Bitcoin-friendly, accettando da tempo la criptovaluta come metodo di donazione. Del resto, come noto, si tratta di un’azienda no profit che vive grazie ai contributi economici dei suoi lettori, e non pare strano che abbia voluto intercettare anche il sostegno degli appassionati di crypto.

Amazon non accepta criptovalute ma…

Amazon, al contrario delle due compagnie prima citate, non accetta al momento bitcoin o altre criptovalute come metodo di pagamento. Si tratta di un limite al quale tuttavia si può rimediare usando servizi come Purse, che permettono di comprare buoni Amazon in cambio di Bitcoin o Bitcoin Cash e poi di usarli per fare shopping nel sito.

In passato, Amazon aveva fatto un’apertura al mondo crypto permettendo di usare Bitcoin nella sua nota piattaforma di streaming Twitch, ma l’esperimento è stato poi interrotto. Nel luglio 2021, era stata diffusa una notizia poi smentita dalla compagnia, secondo la quale Amazon avrebbe presto iniziato ad accettare criptovalute come metodo di pagamento.

Per chi ama lo shopping, esistono comunque molti altri negozi online che accettano criptomonete. E’ il caso ad esempio di Newegg, gigante elettronico californiano che, al contrario di altri servizi, accetta il pagamento diretto senza procedere contestualmente alla conversione in valuta FIAT. Purtroppo Newegg non spedisce ancora in Italia, ma una soluzione se non si trova un’alternativa valida può essere sempre utilizzare una carta di credito collegata al proprio wallet crypto o usare la stessa carta per ritirare contanti.

Prelevare contanti dal proprio wallet

Una cosa che si può da tempo fare, è prelevare contanti direttamente dal proprio wallet crypto, ovviamente con una conversione immediata in euro. Il meccanismo è piuttosto semplice, alcuni fornitori dei quali il più noto è coinbase, permettono di collegare ai propri portafogli di criptovalute una carta di credito, che può essere poi utilizzata in qualsiasi ATM per prelevare contanti. Nel caso di Coinbase ad esempio, si può anche scegliere quale specifico wallet utilizzare per il prelievo.

Conclusioni

Anche se in molti definiscono le criptovalute come monete meramente speculative, è aumentato negli anni il numero di aziende che accettano Bitcoin o altri coin per il pagamento di beni e servizi, comprese compagnie molto note come Microsoft o Wikipedia. Anche se il numero di servizi italiani che accettano pagamenti crypto è ancora relativamente basso, si può in ogni caso facilmente usare i propri Bitcoin o Ethereum come metodo di pagamento tramite una carta di credito associata ai propri portafogli digitali, grazie a servizi come Coinbase. Non manca peraltro nemmeno la possibilità di ritirare in contanti presso un ATM con la stessa carta.scegliendo da quale wallet crypto si vuole prelevare.