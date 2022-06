Software GDPR: cos'è, come funziona e chi dovrebbe utilizzarlo

Il mondo della tecnologia si è fatto strada sempre di più nella nostra quotidianità; ad oggi tutti (o quasi) siamo abituati a fare shopping online, ad utilizzare i social network, a leggere news su blog e magazine online, a fare la spesa e tantissime altre azioni tramite smartphone o PC. Ecco perché, nel tempo, l’Unione Europea e l’Italia stessa si sono mosse per poter tutelare il più possibile la privacy e i dati degli utenti.

Prima di capire come tutelarsi e perché dovresti scegliere un software GDPR, vogliamo parlarti nel dettaglio di questa legge per farti capire il motivo della sua importanza e perché anche le attività più piccole devono adeguarsi.

Ius Privacy adegua e mantiene adeguata ogni azienda alle norme Privacy mediante il software per la gestione della GDPR (General Data Protection Regulation) e una consulenza legale telefonica.

Ius Privacy configura il Modello Organizzativo Privacy, mutuato dal Sistema ISO 9001 di una PMI e garantisce la piena conformità dei documenti configurati, risarcendo all’occorrenza per eventuali sanzioni che si possono subire a causa di eventuali contestazioni. È possibile personalizzare ogni informativa a seconda di specifiche esigenze e/o con i modelli privacy di ogni azienda.

Cos’è il GDPR

La prima versione del GDPR è del 2018 ma qualche anno più tardi ha subito un adeguamento; con GDPR si intende un regolamento stabilito dall’Unione Europea per fare in modo che tutti gli Stati possano applicare le medesime leggi e regole online per tutelare la privacy di utenti e clienti.

Il regolamento, composto da oltre 100 articoli, istituisce il diritto all’oblio, la portabilità dei dati e l’obbligo di notifica in caso avvenga un data breach. Ogni sito web o progetto deve avere un titolare del trattamento, cioè chi si assume la responsabilità di gestire le informazioni. Si tratta di un progetto che sì riguarda i privati ma soprattutto riguarda aziende ed attività.

GDPR: quando si applica la tutela dei dati personali

Prima di capire quando si applica (e quando non si applica) è importante comprendere il concetto di dati personali; si tratta di informazioni che riguardano l’identificazione di una determinata persona e che se raccolti insieme possono fare in modo che la persona venga identificata. Per fare un esempio fanno parte dei dati personali quelli identificativi, genetici, di salute ma anche indirizzi e-mail, indirizzi IP e molto altro ancora che può riguardare anche idee politiche o personali.

Ora che abbiamo compreso questo concetto possiamo procedere e dirti che si applica in qualsiasi caso in cui l’azienda si trovi in UE ma anche qualora non avesse una sede qui ma offrisse servizi ai cittadini europei. Negli articoli 2 e 3 del GDPR sono invece elencati alcuni casi speciali in cui non viene applicato.

Perché il software GDPR serve anche alle piccole aziende

Devi sapere che il GDPR riguarda da vicino anche te, anche se hai un piccolo sito web o un piccolo e-commerce ma non solo. Può riguardarti anche se utilizzi software gestionali per trattare i dati di eventuali pazienti o clienti; avrai notato che da qualche anno compaiono banner specifici sui siti web e che anche quando ti rechi in attività dove compili una scheda anagrafica ti viene richiesta una autorizzazione specifica per la conservazione e gestione dei dati che puoi revocare in qualsiasi momento. Insomma, se anche nella tua attività gestisci dati personali con software o sistemi informatici dovrai applicare il GDPR per tutelare la privacy dei tuoi clienti.

Il costo di un legale è molto alto, lo sappiamo, per questo vogliamo consigliarti il software per la gestione della privacy di Ius Privacy; un servizio impeccabile che anche nelle recensioni mette in luce come gli operatori si affianchino al cliente al 100%.

Software GDPR: la miglior soluzione per adeguarsi

Ci sono diverse modalità chiaramente, una delle più diffuse ma anche più costose è rivolgersi ad un avvocato. Devi sapere però che ci sono molti legali che si sono buttati in questa avventura senza essere specializzati; se percorri questa strada cerca di scegliere giuristi e avvocati specializzati in ambito web e che conoscano alla perfezione non solo il GDPR ma tutti i suoi adeguamenti.

La seconda opzione di cui vogliamo parlarti e che riteniamo sicuramente migliore sia per la sicurezza che per i costi è scegliere un software per la gestione della GPDR. Un esempio è il software per la gestione della GPDR di Ius Privacy: si tratta di un servizio che ti segue passo a passo, aiutandoti a configurare tutti i documenti necessari per adeguarti. Insomma, con loro avrai la sicurezza di essere conforme al 100% rispetto a quanto richiesto dalla legge. Devi sapere che, in caso di inadeguatezza, puoi incorrere in sanzioni pari al 4% del tuo fatturato, ecco perché è importante agire e tutelarsi subito, oltre che tutelare i tuoi clienti.