Il risveglio di Borgo Rossini tra i rifiuti: bicchieri e bottiglie ovunque

Borgo Rossini si è risvegliato, per l'ennesima volta, sotto un cumulo di rifiuti: i residenti devono quindi far fronte, per l'ennesima volta, a un tappeto di bicchieri e bottiglie di vetro vuote abbandonate un po' ovunque e simbolo degli effetti negativi della crescente vita notturna del quartiere.

Non solo incuria: cestini piccoli e insufficienti

La proliferazione dei locali di somministrazione su alcune vie, mentre da un lato ha contribuito ad attirare sul territorio un sempre più alto numero di giovani e animare il borgo a tutte le ore del giorno e della notte, dall'altro ha mostrato l'incuria e la scarsa attenzione all'ambiente di molti avventori ma anche l'inadeguatezza del sistema di raccolta in strada: i pochi e piccoli cestini verdi presenti in zona, servita dalla differenziata porta a porta, non riescono minimamente a rispondere all'alta frequentazione e al conseguente alto consumo di bevande.

Una pulizia più immediata è possibile?

Per alleviare, almeno in parte, i disagi di questa situazione, forse sarebbe opportuna anche una pulizia più immediata da parte degli organi preposti: quello che è certo, è che lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi di chi si sta recando a sbrogliare le proprie faccende o di chi sceglie di fare una passeggiata mattutina su lungo Dora Firenze e via Catania non è dei migliori