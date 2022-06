Un generatore di supporto per il Lidl di corso Unione, ma il frastuono non fa più dormire [FOTO E VIDEO]

Non c’è tregua per gli abitanti di borgo Filadelfia. Tra il caldo, lo sbattere delle le vele dello stadio e ora ci si. mette anche il rumore costante del generatore del supermercato Lidl di corso Unione 151.

Un gruppo di supporto esterno all’energia elettrica che all’intento del supermercato ha iniziato a fare le bizze.

Ieri sera nel retro della struttura commerciale, tra via Tunisi, angolo corso Sebastopoli, il generatore di medie dimensioni è stato sostituto con uno addirittura più grande.

Un apparecchiatura che ovviamente genera ancora più rumore e che disturba il riposo dei cittadini che abitano in queste zone, già messo a dura prova dal caldo di questi giorni.

“D’estate con tutto aperto per il caldo, non ti fa dormire bene questo motore che gira in modo continuo" lamenta un residente, che si domanda: "Più che altro vorremmo sapere fino a quando si andrà avanti così?”.