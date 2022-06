Nuovi black out: senza luce Madonna del Pilone e Pozzo Strada

Nuova ondata di black out a Torino. Questo pomeriggio dalle 14 è rimasta senza corrente il quartiere di Madonna del Pilone, in particolare alcuni condomini che affacciano su corso Casale prima del Motovelodromo Fausto Coppi. Poco dopo è stata la volta di Pozzo Strada, dove da circa mezz'ora sono i residenti segnalano dei black out ad intermittenza nella zona di corso Peschiera, vicino al Giardino Bambini di Beslan. Senza correte anche gli abitanti di via Madama Cristina, a San Salvario.

Guasti sulle linee di alimentazione per il caldo

Sono gli ultimi disagi in ordine di tempo. Giovedì notte erano rimasti senza luce per diverse ore gli abitanti di Vanchiglietta e San Salvario. In quel caso si erano verificati dei guasti su diverse linee di alimentazione, favoriti dalle ondate di caldo.