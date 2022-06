Ragazze offese e prese a sputi in metro mentre rientravano a casa dopo il Pride: "In Marocco vi avrebbero bruciate"

Quattro ragazze tra i 14 e i 17 anni sono state pesantemente insultate in metropolitana mentre tornavano a casa, sabato, dopo aver partecipato al Pride. La loro colpa? Indossavano i colori dell'arcobaleno, quelli simbolo del Pride, appunto.

Stando al racconto di una delle ragazze, che ha postato una storia su Instagram per denunciare l'accaduto e per ribadire che "le discriminazioni non sono fantasie", sono state insultate e prese a sputi da tre ragazzi giovanissimi, che già erano sulla metro quando loro sono salite, a Porta Nuova. I tre avevano insultato altri passeggeri fino a farli scendere, poi se la sono presa con le ragazze: "Dovete morire, in Marocco vi avrebbero bruciato", avrebbero detto. Gli insulti sono proseguiti fino alla stazione Lingotto, quando i ragazzi sono scesi e si sono dileguati, non prima di aver sputato sulla borsa di una delle giovani che aveva i colori dell'arcobaleno.

Il messaggio della ragazza è stato ricondiviso sui social dal movimento Torino Pride, che ha commentato: "Solidarietà a tutti quelli che hanno subito questa aggressione. Lavoriamo perché non accada più".

"Non mi era mai capitato di essere attaccata in questo modo", ha concluso la ragazza nel suo post, "Spero e mi auguro che un giorno questo non capiti più a nessuno anche se purtroppo mi sembra una realtà molto lontana".