A Settimo la Pastasciutta antifascista: "Conferma dei valori che tengono insieme la nostra comunità"

All'evento ha partecipato anche la prima cittadina, Elena Piastra: "Il 25 luglio 1943, alla caduta del regime fascista, la famiglia Cervi preparò una grande pastasciutta e la portò in piazza nei bidoni del latte. Erano tempi di guerra e di grandi ristrettezze e accorsero moltissime persone, in fila per un piatto di pasta per la fame, ma anche per stare insieme nei luoghi che avevano visto le adunate fasciste per anni e per riappropriarsene. La famiglia Cervi, famiglia di resistenti, verrà poi trucidata alla fine del 1943: tutti i 7 figli maschi vengono fucilati a Reggio Emilia".