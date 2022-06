Ricoverato in rianimazione il clochard picchiato nelle ex 'Officine Grandi Motori'

Un senzatetto è stato aggredito e picchiato violentemente, forse da più persone, nell'ex stabilimento Fiat 'Officine Grandi Motori' di via Cuneo, nel quartiere Aurora, dove aveva cercato riparo per la notte.

In prognosi riservata al San Giovanni Bosco

L'uomo, un marocchino di 51 anni, è stato ritrovato questa mattina ed è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco, dov'è ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio ora stanno indagando i carabinieri.