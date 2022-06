Parcheggi San Salvario: proposte nuove aree di sosta nelle piazze del mercato

Le banchine di piazza Nizza e piazza Madama Cristina sono divieto di sosta h24, ma i consiglieri di Torino Bellissima, Matteo Tabasso e Claudia Amadeo, hanno proposto una mozione (approvata dal Consiglio) per far sì che gli spazi diventino parcheggi durante il periodo notturno.

Un modo per creare nuove aree di sosta nella zona di San Salvario, congestionata dalle auto posteggiate soprattutto durante i weekend.

"L'utilizzo delle aree mercatali come spazi di sosta nelle ore notturne non arreca alcun disagio, permettendo diminuzione di traffico e smog - spiegano i consiglieri - nella nostra Circoscrizione ci sono altre aree mercatali (quali, ad esempio, Corso Spezia e Piazza Guala) sulle cui banchine, negli orari notturni il parcheggio è consentito e non si riscontrano problematiche particolari".

Un'azione sostenuto soprattutto dai commercianti di via Nizza: "Spesso le persone non si rendono conto che li non si può parcheggiare - spiega Alessandra Girardello - la cartellonistica è poco chiara e trae in inganno che sul resto delle due piazze si può invece parcheggiare. Questo ha portato a un aumento delle multe e di conseguenza rischia di portare meno clienti nei locali del quartiere. Perché non fare una sola regola? Quando non c’è il mercato non si parcheggia, ma durante gli orari serali ci si adatta alla normativa delle altre piazze".

Anche i commercianti di via Madama Cristina sarebbero favorevoli a un cambio ovviamente regolamentato. "Siamo d'accordo nell'aumentare i parcheggi nella nostra zona, purché sia regolamentato e non selvaggio" commenta Giovanni d'Amelio.