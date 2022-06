Protesta per il 33enne ucciso, Rondó Rivella bloccato dai ciclisti: tensione con gli automobilisti [FOTO]

Non si placano le proteste per la morte di Francesco Angelo Convertini , ciclista morto dopo esser stato travolto dalla polizia in corso Regina Margherita .

Gli attivisti di Critical Mass hanno bloccato Rondò Rivella per mezz’ora, intorno alle 19:30, paralizzando tutto il traffico. “ Su quella bici potevamo esserci tutti ” affermano i manifestanti.

Momenti di tensione con alcune persone

Momenti di tensione con qualche lavoratore, che ha chiesto delucidazioni per una manifestazione che ha causato più di un disagio ai torinesi.

“Le strade non sono progettate per bici o persone, ma per mostri metallici: qui a Torino c’è il rischio di essere messi sotto dagli automobilisti”.

“Torino non è una città per ciclisti ma lo deve diventare: dopo la morte di questo ragazzo speriamo che la lista di persone che pedalano non si arricchisca di morti e feriti” concludono.

Mazzo di fiori e una bici bianca