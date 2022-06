Ospedale Unico, Popolari e Insieme per Nichelino: "La costruzione non deve portare a nuovo consumo di suolo"

L'infinita telenovela riguardate la costruzione del futuro ospedale unico dell'Asl To5 vede tornare in pista l'ipotesi Debouchè, lanciata - più per provocazione che per mera convinzione - già undici mesi fa dal sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

Sostenere Vadò, ma in alternativa riecco Debouchè

E' quanto è emerso nella serata di ieri, mercoledì 22 giugno, durante l'incontro "Ospedale unico dell'Asl... tra palco e realtà", organizzata dai Popolari e Insieme per Nichelino. La consigliera comunale di opposizione Sara Sibona ha raccontato di una bozza di documento arrivata in questi ultimi giorni che chiede a tutte le forze politiche di caldeggiare e sostenere la soluzione Moncalieri-Vadò, ma in alternativa ecco che viene rilanciata la pista Debouchè.

Paolo Picardo, parlando a nome di Insieme per Nichelino, ha sottolineato come questa ipotesi, viste le tempistiche, allungherebbe di molto i tempi della realizzazione dell'opera, facendo ricominciare tutto da campo. "Ed è proprio quello per cui viene accusata la Regione, nel momento in cui non vuole dare il via libera a Moncalieri-Vadò, che invece ha già un progetto certo e dinamiche note da tempo. Rilanciando Debouché vorrebbe dire ricominciare tutto da capo. Perché allora?".

Baricentricità? Al primo posto il no al consumo di suolo