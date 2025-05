Piero Marrazzo e Giulia Provera protagonisti alla Festa del Libro di Nichelino

Prosegue fino al 29 maggio la 12esima edizione della Festa del Libro e della Lettura di Nichelino, che anima spazi diffusi in tutta la città. Tanti gli appuntamenti, alcuni dei quali rientrano anche nel programma del Salone OFF.

Ad ospitare presentazioni di libri, serate dedicate alla poesia, autori esordienti e nomi illustri saranno, oltre alla Biblioteca G. Arpino, la Libreria Il Cammello, il palazzo comunale, l’Informagiovani, le associazioni, i circoli e i comitati di quartiere.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 15 maggio ore 21 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Rosario Esposito La Rossa presenta “Il 25 aprile è divisivo solo se sei fascista”

Un racconto della Resistenza rivolto ai giovani attraverso dieci storie di semplici uomini e donne che ci porta nei boschi, sui monti, tra le barricate nella battaglia contro i nazifascisti.

Con i saluti del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Giovanili.

Modera Diego Sarno

Venerdì 16 maggio ore 15 – Circolo Polesani nel Mondo – via Vespucci 27

La stella sulla Mole. A cura di Uni3 e di Amici dell’Arpino ODV

Daniela Rissone racconta la storia della stella posta in cima alla Mole Antonelliana. Per l’occasione sarà proiettato il raro filmato “La stella verso il cielo”.

Sabato 17 maggio ore 11 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Cristina Cassar Scalia presenta “Delitto di benvenuto”

Sta per arrivare il nuovo attesissimo romanzo. Un altro caso intricato tra segreti e tensioni. Un delitto carico di mistero.

Con i saluti del Sindaco.

Modera Michele Pansini

Sabato 17 maggio ore 17 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Giulia Provera presenta la “Testardaggine dell’acqua”. A cura di Circolo della Poesia “Nando Lentini” e Amici del Cammello

Un viaggio poetico che esplora la solitudine e l’incomunicabilità, temi centrali nell’opera dell’autrice. Con uno stile intimista, la raccolta riflette sulla difficoltà di comprendere l’essenza dell’essere umano e il ruolo della poesia in questo processo di ricerca.

Domenica 18 maggio ore 17 – Informagiovani – via Galimberti 3

Roberto Colombo presenta “Riquelme. Román e la casa del padre”. In collaborazione con Garrincha Edizioni

Un talento solo parzialmente sbocciato in Europa, un campione in Sudamerica ma soprattutto un idolo, un’icona, una leggenda per il popolo del Boca Juniors: parliamo di Juan Román Riquelme. E lo facciamo grazie al romanzo del giornalista e scrittore torinese Roberto Colombo, uno dei massimi esperti di calcio argentino in Italia.

Saluti istituzionali.

Modera Darwin Pastorin, giornalista, scrittore e cittadino onorario di Nichelino.

Con la presenza di Giovanni Salomone, direttore editoriale Garrincha edizioni.

Introduce Michele Pansini