Cancellati i voli tra Torino e Bari con Wizz Air: disagi ieri per i passeggeri

In ritardo anche i collegamenti tra Catania ed il capoluogo piemontese

L’onda lunga dei disagi di Wizz Air arriva anche a Torino. Nei giorni scorsi la showgirl Simona Ventura aveva denunciato via Instagram come la compagnia low cost le avesse cancellato all’ultimo minuto il volo all’aeroporto Capodichino di Napoli.

Cancellati i voli tra Torino e Bari

Stessa sorte per i passeggeri che ieri dovevano prendere il Bari-Torino W65625. L’aereo avrebbe dovuto decollare alle 18.10, ma è stato cancellato per motivi operativi. Uno stop che ha comportato anche all'annullamento del volo Torino Bari W65626 con partenza prevista alle 20:30, nelle medesime condizioni. I passeggeri sono stati fatti pernottare in hotel e rientrare con un il volo successivo.

Ritardi da e per la Sicilia

E anche chi doveva tornare dalla Sicilia al capoluogo piemontese, con Wizz Air, ha avuto dei problemi. Il volo Catania Torino W68201 doveva partire alle 13:10 ed è atterrato solamente alle 20:19. Un pesante ritardo, che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo, del volo Torino Catania W68202: il decollo era previsto alle 15:50, ma i passeggeri sono riusciti a toccare il suolo siciliano solo alle 22:43.