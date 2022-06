Circolo della Stampa: il Campo Stadio ospita il Cinema all'aperto

Lo storico Campo Stadio del Circolo della Stampa Sporting, riqualificato lo scorso anno grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, torna a essere la location di un evento speciale: dopo la prima edizione di SET IN SCENA – la kermesse di sport e spettacolo diretta da Neri Marcorè - sarà la volta di SET IN PELLICOLA, una rassegna cinematografica all’aperto dedicata al tennis, in programma dal 27 giugno al 7 luglio.

Cinque serate per cinque proiezioni all’aperto curate dalla direzione artistica di Giulia Anastasia Carluccio, Prorettrice e ordinaria di Cinema, Fotografia, Televisione e Media audiovisivi presso l’Università degli Studi di Torino.

Si parte dunque lunedì 27 giugno con l’inaugurazione della rassegna affidata alla proiezione del film di Fausto Brizzi SE MI VUOI BENE, che vede anche alcune scene girate proprio al Circolo della Stampa Sporting.

Martedì 28 giugno si prosegue con UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD del regista Reinaldo Marcus Green, che vede l’attore Will Smith nel ruolo del padre delle celebri stelle del tennis Serena e Venus Williams.

Il terzo appuntamento, mercoledì 29 giugno, sarà invece dedicato alla proiezione del docu film UNA SQUADRA del regista e produttore Domenico Procacci, che sarà presente alla serata e verrà intervistato dal giornalista Dario Cresto – Dina. Il film racconta l’impresa azzurra di Coppa Davis in Cile nel ‘76 grazie a un team di giocatori straordinari, come straordinario è il Campo Stadio che nella sua storia ha anche ospitato sei edizioni di Coppa Davis. Procacci si è detto subito entusiasta della proiezione su quel campo: “Non esiste posto migliore al mondo per farlo”.

Lunedì 4 luglio sarà invece la volta de LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan Dayton e Valerie Faris, che rievoca l’incontro del 20 settembre 1973 fra la campionessa Billie Jean King e il tennista Bobby Riggs.

La rassegna si chiuderà giovedì 7 luglio con la proiezione di JOHN MCENROE – L’IMPERO DELLA PERFEZIONE, di Julien Faraut, il film documentario dedicato al ragazzo prodigio del tennis diventato famoso anche per il caratteraccio e la vita movimentata.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, a partire dalle ore 21, da c.so G. Agnelli 67/A.