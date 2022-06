San Giovanni, sale la febbre da fuochi d’artificio: controlli e un "labirinto" per arrivare in piazza [FOTO E VIDEO]

Non è una serata San Giovanni come tutte le altre quella che Torino si appresta a festeggiare, tra ritorno dei fuochi d’artificio e controlli serrati per entrare all’interno di piazza Vittorio Veneto, location scelta per ospitare 63.000 persone in festa.

E proprio questo ultimo aspetto, quello dei controlli, sta rendendo non agevole l’ingresso in piazza, tanto che qualcuno ha deciso di tornare a casa. Tante le restrizioni messe in campo dal Comune e dalle forze dell’ordine al fine di garantire la sicurezza dei presenti: sensi unici, varchi chiusi o aperti a seconda del senso di percorrenza, transenne e divieti. Non è infatti possibile accedere all’area con biciclette o cani: le prime potrebbero costituire un ingombro in caso di panico, i secondi potrebbero subire l’effetto acustico dei botti. In ogni varco vengono poi contate le persone entrate, al fine di non superare la capienza massima della piazza che, a due ore dallo spettacolo, risulta ancora vuota.Ogni varco vede le presenza di steward, poliziotti, carabinieri o finanzieri. I 20 varchi d'accesso all'area sono ubicati in:- via Po / via San Francesco da Paola - via Vasco- via Rossini / via Verdi- via Montebello / via Verdi- via Sant'Ottavio altezza civico 7- via Giulia di Barolo / via Matteo Pescatore- via Vanchiglia / via Matteo Pescatore- via Bava / via Matteo Pescatore (accesso per persone con disabilità)- lungo Po Cadorna / via Matteo Pescatore- via Maria Vittoria / via Bonafous- via della Rocca / via Maria Vittoria- via Plana / via Maria Vittoria- piazza Vittorio / via Principe Amedeo- via delle Rosine / via Principe Amedeo- via San Massimo / via Principe Amedeo- via Accademia Albertina /via Principe Amedeo- via Giolitti / via della Rocca- via Cavour / via della Rocca- via dei Mille / via della Rocca- via Mazzini / via della Rocca- corso Cairoli / corso Vittorio Emanuele IIPredisposta l'ordinanza con i divieti per le giornate del 23 e 24 giugno, di vendita per asporto, consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine nonchè somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume