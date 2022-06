Passo avanti verso la metro 2: nel 2023 il Trincerone ceduto alla città

Il bosco urbano tra via Gottardo e via Sempione è attualmente proprietà della società Regio Parco. In base ad un accordo siglato nel 2016 il soggetto privato deve provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area nord, prima della consegna ufficiale alla Città.

Il 4 marzo scorso sono stati rimossi chili di spazzatura, oltre al taglio dei rovi presenti nella striscia di terreno.