Moncalieri chiama a raccolta i giovani con il progetto Piazza Ragazzabile

Per i giovani che rimangono in città quest'estate, il Comune di Moncalieri offre Piazza Ragazzabile, un cantiere estivo per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni che si svolge tutte le mattine dal lunedì al venerdì, da fine giugno all'8 luglio.

Abbellire e ricolorare la città

In queste settimane gruppi di adolescenti, in sella alle loro biciclette, andranno in giro per la città a caccia di luoghi da abbellire e ricolorare: armati di pennelli e guanti daranno nuovi volti a parchi, panchine e muretti. Una iniziativa già lanciata in passato, che quest'anno torna a pieno regime, dopo la fine dell'emergenza Covid.

Rimborso spese per i partecipanti

Piazza Ragazzabile prevede attività di pulizia di aree verdi e spazi pubblici, recupero di elementi di arredo urbano, laboratori formativi su tematiche ambientali. Per i partecipanti previsto un rimborso spese e la consegna di un attestato di partecipazione, utile anche per il riconoscimento delle ore di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Per ulteriori info cliccare su www.moncalierigiovane.it