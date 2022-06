Una quindicina di conigli abbandonati nel parco di via Trento a Nichelino. Verzola: "Gesto inqualificabile"

Non si era ancora spento l'eco per l'abbandono di un cane, lasciato attaccato ad una catena di tre metri, dentro il parco del Boschetto, che Nichelino deve fare i conti con un nuovo episodio di animali lasciati al proprio destino.

Verzola: "Gesto inqualificabile"

La denuncia è stata fatta dall'assessore Fiodor Verzola, che ha provato ad usare l'ironia per raccontare quanto è accaduto: "Questo è l'ultimo regalo che ci è stato omaggiato nel parco di via Trento, nell'area cani di via Berlinguer: due simpatiche persone hanno abbandonato una quindicina di conigli". Poi Verzola usa toni decisamente più sferzanti: "L'estate ha risvegliato gli istinti più biechi di qualcuno, ma stavolta abbiamo elementi validi per riconoscere i responsabili, perché grazie alle telecamere posizionate a inizio via potremo risalire alla macchina grigia con il baule aperto che ha lasciato i conigli".

"Risaliremo ai responsabili e li puniremo"

"E' finita l'ora delle parole, ora bisogna passare ai fatti. Useremo ogni mezzo a nostra disposizione per punire e reprimere questi gesti inqualificabili", ha concluso l'assessore nichelinese.