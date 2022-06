Torino è pazza di Vasco: fans accampati 5 giorni in tenda per il Komandante

La Vasco mania esplode a Torino. Cresce l’attesa per il concerto di giovedì sera del Komandante, che allo stadio Olimpico Grande Torino farà ballare e cantare 40.000 fans.

5 giorni di attesa

E i primi, i fedelissimi, sono incredibilmente già a Torino. Accampati in tenda, fuori dallo stadio. Cinque giorni di attesa e passione, sotto il sole per il loro idolo.

Oggi arriva Vasco

Intanto oggi è previsto l’arrivo di Vasco nel Torinese. Il cantante alloggerà con il suo staff in un resort di lusso a Romano Canavese. Giovedì l’esibizione a Torino, in un palco di 90 metri per 26: da lì sopra il Blasco chiuderà un tour tutto sold out. Lo farà all’ombra della Mole, in una città che da cinque giorni lo aspetta accampata in tenda.