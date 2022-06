Da Sanremo al Flowers Festiva, Rkomi farà ballare il pubblico della Lavanderia a Vapore di Collegno

Domani sera, giovedì 30 giugno, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, salirà sul palco Rkomi, per il secondo appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale.

L'inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l'estate 2022. Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – “Insuperabile” è certificata oro, “La coda del diavolo” (feat. Elodie) è certificata platino; l'album “Taxi Driver”, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – nell’estate 2022 arriva l'atteso Insuperabile tour, che segue il sold-out del precedente tour nei club. Il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan.

Il festival continua con SKUNK ANANSIE (1 luglio), PSICOLOGI (2 luglio), MASSIMO PERICOLO/VILLABANKS (3 luglio), CAPAREZZA (4 luglio), CARMEN CONSOLI (5 luglio), GEMITAIZ (6 luglio), MANUEL AGNELLI (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.

Un programma che segna il ritorno di Flowers Festival che, per diciotto giornate di spettacolo dal vivo, riporterà il pubblico alla dimensione precedente al 2020 nello spazio del Cortile della Lavanderia a Vapore, al Parco della Certosa di Collegno, in quello che fu il più celebre manicomio italiano, definito nei suoi perimetri da edifici di grande valore architettonico come la Lavanderia stessa, trasformata in Casa Europea della Danza e oggi unico centro di residenza in Piemonte, l’ex Stireria attualmente in via di recupero e il Padiglione 14, detto dei “furiosi”, lo spazio più simbolico di quel luogo così come ricorda Matteo Cavallone, Assessore alla Cultura della Città di Collegno “La nostra città, grazie al Polo regionale della danza che ha nella Lavanderia a Vapore la massima espressione, e a iniziative fortunate organizzate nel corso degli anni, su tutte il Pellerossa Festival e, dal 2015 Flowers Festival, vive un presente di prestigio, propulsivo per un futuro ispirato da grande creativa progettualità artistica”.

Le casse che vibrano. Le mani che applaudono. Le canzoni urlate al cielo. Le emozioni, i baci, i sorrisi, il cuore che torna a pulsare di energia e di grandi emozioni. È tempo di concerti dal vivo, all’aperto, d’estate e con il pubblico in piedi. È tempo di tornare a vivere la musica, insieme.

Flowers ritorna finalmente alla sua dimensione naturale restituendo ai giovani e alla collettività tutta, il piacere di stare insieme, ascoltando il proprio artista preferito, per una ritrovata socialità in un’area attrezzata in quegli spazi che ha sempre utilizzato per valorizzare la cultura e renderla strumento di aggregazione sociale. Un’arena in grado di ospitare normalmente fino a 5000 spettatori, attrezzata per rendere i concerti un’esperienza unica così come sottolinea Francesco Casciano Sindaco della Città di Collegno: “Le grandi opportunità offerte da Flowers Festival 2022 sono l’occasione per scoprire Collegno e il suo parco dove arte, cultura, animazione, musica si fondono in un'unica grande offerta ludico-aggregativa. Aspettiamo tutti al Flowers Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti a Collegno, nella Città Metropolitana e nella nostra Regione”.