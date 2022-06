Parco della Salute, da Anac apertura per fronteggiare il caro prezzi

Una notizia positiva per il Parco della Salute di Torino . Nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare l’eccezionale recente aumento dei prezzi, la Regione Piemonte e l’AOU Città della Salute avevano richiesto ad ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, un parere per inserire nei documenti di gara meccanismi volti a garantire la sostenibilità economica del progetto.

“ Il nostro auspicio - spiega il direttore generale di Aou Città della Salute Giovanni La Valle - è che, anche in virtù della straordinaria valenza strategica del Parco della Salute, la gara prosegua il suo iter nelle modalità indicate dall’Autorità, per la migliore prosecuzione del progetto ”.

“Durante l’ultima cabina di regia che avevamo convocato in Regione c’eravamo assunti l’impegno di verificare questa possibilità e ringraziamo Anac per la celerità della risposta - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Convocheremo a breve una nuova cabina di regia per condividere con le altre istituzioni, Comune, Prefettura, Università e Politecnico di Torino, i contenuti del parere trasmessoci da Anac. Una buona notizia per un’opera strategica per tutto il Piemonte”.