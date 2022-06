Due ore all'inizio dello show: il popolo di Vasco invade piazza d'Armi in un mix di generazioni. "Splendido e non finisce qui" [FOTO e VIDEO]

"Alè alè alè alè.. Vasco.. Vasco ". Più che un coro, un inno di appartenenza. È solo una delle voci che risuona in zona stadio Grande Torino a due ore dall'inizio del concerto di Vasco Rossi. Centoventi minuti che passeranno in un fiato, tanta è l'attesa che accompagna la tappa conclusiva del Vate di Zocca.

Persone in attesa da giorni

C'è chi aspetta da giorni, accampato nelle decine di tende lungo via Filadelfia. Ma soprattutto ci sono tante persone di età mai così diverse tra loro. Un mix di generazioni: famiglie, spesso con figli (o nipoti). Tutti rigorosamente bardati con t-shirt del Blasco oppure bandane e canottiere.

E' stato splendido, e non finisce qui''

Quasi come una carta d'identità, si può dedurre la "militanza" dai titoli che compaiono sulle magliette. Quel che è evidente, insieme all'attesa e all'entusiasmo, è una dimostrazione di una passione che non tramonta con il tempo. E che oggi vuole trovare la sua celebrazione nell'ultima tappa del tour 2022.

'' E' stato splendido, e non finisce qui '', dice proprio Vasco nel giorno della fine del tour. " Finalmente! La parola di questo momento è finalmente! Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti ! Finalmente è ritornata la musica dal vivo !! Finalmente abbiamo portato un po' di gioia in questo mondo pieno di problemi ".

"Sono molto felice di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni - ha aggiunto l'autore di brani immortali come Albachiara - Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice di averli incontrati, guardati negli occhi e incoraggiati. Mi sono mancati molto".