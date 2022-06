La pandemia ha messo "la mascherina" anche all'amore: una coppia su tre ha rischiato di scoppiare

Dunque, le persone che hanno risentito maggiormente delle conseguenze della pandemia da Covid-19 hanno mostrato una peggiore salute mentale e una scarsa qualità della relazione. Ma un evento stressante come quello della pandemia non dovrebbe essere considerato come unico fattore che influenza la qualità di una relazione e il benessere psicologico. I risultati dello studio si inseriscono all’interno di un filone di ricerca che garantisce una visione più complessa e multifattoriale del benessere di coppia e che prende in considerazione fattori individuali e ambientali che erano presenti anche prima della pandemia.



Ad esempio, persone con un buon adattamento di coppia ed alti livelli di benessere psicologico saranno maggiormente in grado di fronteggiare eventi stressanti, come la pandemia da COVID-19. Allo stesso tempo giovani coppie che percepiscono la loro relazione come instabile potrebbero essere meno portati a fronteggiare alcune problematiche in modo adattivo.