"No alla Malamovida": appesi gli striscioni sui balconi in corso Moncalieri

Gli abitanti di Borgo Pilonetto tornano a farsi sentire contro la malamovida di corso Moncalieri.

Dopo la presentazione dell'esposto ai Carabinieri e il modulo al Comune che consentirebbe all'Arpa i rilievi volumetrici, appaiono anche gli striscioni.

"Pilonetto Corso Moncalieri dice no alla Malamovida" si legge nel grande telo bianco appeso a uno dei balconi.

Un problema che secondo i residenti persiste ormai da anni e per cui erano già state fatte alcune segnalazioni via pec alla Cirscoscrizione 8.

Il problema a quanto sembra è la vita notturna che si concentra nei locali lungo il Po dopo la mezzanotte.

Parcheggi selvaggi, musica ad alto volume, sporcizia il giorno dopo. Disagi già riscontrati dai residenti delle zone più calde della malamovida come Vanchiglia e San Salvario.

"La Polizia non interviene se non in caso di risse" lamentano i cittadini.

In questo quartiere abitano per lo più anziani che non sono abituati alla vita notturna prolungata. "Una soluzione potrebbe già essere quella di tornare alla chiusura a una certa ora, che non si faccia discoteca - spiega l'ex candidato consiglieri alla Circoscrizione 8, Stefano Polastri -. Occorre pensare a una soluzione di buon senso e i locali devono rispettare i parametri di leggi".

Da parte sua la Circoscrizione si era già espressa sull'argomento: "Convocherò un incontro con i cittadini - aveva già annunciato il presidente Massimilliano Miano - per capire quali siano i problemi e come risolverli".

Sulla questione, la consigliera di Forza Italia, Veronica Pratis, presenterà un'interrogazione da discutere in Consiglio comunale.