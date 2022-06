All'esame dal vivo e con l'avatar, a Torino primo laureato nel Metaverso

Prima laurea nel Metaverso in Italia. La discuterà domani, venerdì 1° luglio, lui e il suo avatar nel mondo virtuale, uno studente dell'Università di Torino, Edoardo Di Pietro, di Colle Val d'Elsa (Siena).

"Essere precursore è una responsabilità enorme"

Ha seguito il corso di Comunicazione, Ict e Media dell'ateneo torinese e domani pomeriggio si presenterà nelle due versioni alla commissione per l'esame di laurea. Lo studente senese ammette di essere emozionato: "Quando sei il primo a fare una cosa, sei il precursore di tutto ciò che verrà dopo di te. Quindi hai delle responsabilità enormi. Insomma: diventi uno standard del futuro".

Luciano Paccagnella, presidente del corso di studi in Comunicazione, Ict e Media, commenta con orgoglio: "Siamo costantemente impegnati nell'osservare il mutamento sociale e tecnologico, ma anche senza facili entusiasmi. Quello che cerchiamo di fare è coltivare la curiosità e la creatività degli studenti. Questa tesi va nella giusta direzione".

Il relatore Cornetto: "Il futuro è nel Metaverso"

"Dal business, al mondo del lavoro a quello accademico" sono tanti i possibili ambiti di applicazione del Metaverso secondo Michele Cornetto, relatore della tesi di laurea che domani verrà discussa al Campus Einaudi. "L'idea nasce circa un anno e mezzo fa - spiega Cornetto - un primo esperimento sviluppato su Minecraft per la festa di Natale di fine anno per ovviare al Covid. Da allora ho iniziato a pensare di proporre questo argomento anche agli studenti che mi chiedevano progetti di tesi. Quella Edoardo va in questa direzione: è un primo tassello, esplorativo, per capire quali e quante prospettive ci saranno per il futuro".

Una tecnologia che per ora ha trovato applicazione nel mondo dell'entertainment proprio perché in grado di realizzare performance spettacolari, ma che per Cornetto offre molte altre possibilità.