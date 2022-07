Grandine nella zona ovest: auto rovinate, vetri rotti e alberi spezzati. Danni a Venaria, Rivoli e Val Susa

" Lo scenario - scrive su Facebook - è sconfortante. Auto rovinate, vetri rotti, alberi spezzati, tappeti di foglie, alcune vie sembrano scenari post bellici. Ho incontrato baristi che risistemavano i tavoli sparsi per le piazze e cittadini che controllavano i vetri in frantumi delle proprie auto ".

Una violento temporale con grandinata si è abbattuto ieri sera tra la bassa valle di Susa e il basse Canavese. Tetti scoperchiati, serramenti divelti, mezzi danneggiati, serre abbattute, animali spaventati e soprattutto, colture distrutte: è questo il disastroso bilancio della perturbazione che ha investito il territorio intorno alle 22. Si sono registrati allagamenti e danni causati dai grossi chicchi ad Alpignano, Rivoli, Rosta, Collegno, Grugliasco, Pianezza e Venaria Reale . E a testimoniare i disagi sono le foto scattate ieri sera dal sindaco della cittadina della Reggia Fabio Giulivi , che ha fatto un sopralluogo per le vie.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per lo sradicamento di alberi nella zona di corso Francia e piazza Bernini. Disagi anche a Volpiano, dove la grandine ha investito e rovinato il palco della Rock Cover Parade allestita in piazza Italia. Il piccolo uragano, secondo le parole degli agricoltori, che ha colpito il basso Canavese ha sradicato e spezzato rami degli alberi da frutto, spappolato le colture di orticole, abbattuto il grano da trebbiare e soprattutto ha azzerato le colture di mais in piena fioritura.

"Agricoltura esposta alla crisi climatica"

"I nostri tecnici sono al lavoro per verificare l’ammontare dei danni – riferisce il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici che ha avuto la produzione di granoturco completamente distrutta – Ma è certo che è andata persa un buona parte della produzione di mais e quindi dei mangimi animali autoprodotti dalle aziende. Dopo la siccità è arrivata la tempesta a dimostrazione di quanto la nostra agricoltura sia esposta alla crisi climatica".

Albero caduto sulla A5 nella notte

Ieri sera intorno alle 23.30, un albero è caduto sulla carreggiata della A5 in direzione Torino, tra Volpiano e Settimo. L'autostrada è rimasta chiusa per circa 30 minuti, poi l'albero è stato rimosso da Ativa con l'ausilio di alcune pattuglie.

Nessun danno a veicoli o persone e pochi disagi alla circolazione, visto lo scarso traffico dovuto anche al maltempo.