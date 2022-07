Ennesima rissa in Barriera di Milano: un ferito e un fermato. Lomanto: "Chiediamo sicurezza e dei presidi fissi"

"Chiediamo sicurezza. E presidi di polizia fissi per evitare episodi spiacevoli". Parole di Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6, che su Facebook denuncia quanto avvenuto oggi nel quartiere: "Davanti a donne e bambini si è consumata l'ennesima rissa. Questa volta c’è un ferito grave ed in pericolo di vita".

Le tensioni in Barriera di Milano hanno avuto il loro culmine, questa mattina, con una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone in corso Palermo angolo via Sesia, una zona già nota alle cronache per aggressioni e spaccio. Non si conoscono, al momento, i fattori scatenanti che hanno dato avvio al pestaggio. La polizia è intervenuta, fermando un uomo per resistenza, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso un ferito, poi portato via dall'ambulanza.