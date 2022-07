Stasera Zucchero, domani Achille Lauro: la musica italiana la fa da padrone a Stupinigi Sonic Park

Dopo il concerto d'apertura di Nick Mason dei Pink Floyd e l'attesa esibizione di Elisa giovedì sera, entra nel vivo questo fine settimana l'edizione 2022 di Stupinigi Sonic Park, con un doppio appuntamento all'insegna della musica italiana.

Saliranno sul palco allestito all'interno del parco della Palazzina di Caccia due big della nostra canzone, appartenenti a generazioni diverse, ma in grado di farsi amare da tutti, giovani e meno giovani: Zucchero e Achille Lauro, il bluesman italiano per eccellenza e l'artista emergente più istrionico ed irriverente che il panorama ha espresso negli ultimi anni.

Zucchero dal Regno Unito a Stupinigi passando per Verona

In questo fine settimana gli erano state proposte quattro diverse location, è stato lui a scegliere di venire a Nichelino, per essere protagonista della quarta edizione del Sonic Park e non altre destinazioni. Dalle ore 21 di oggi, sabato 2 luglio, tutta Nichelino ballerà al ritmo delle canzoni di Zucchero “Sugar” Fornaciari, reduce dal grande successo nel Regno Unito per il World Wild Tour e i quattordici entusiasmanti concerti all’Arena di Verona dal 25 aprile all’11 maggio.

Ad accompagnarlo sul palco la super band internazionale composta da: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Da Eurovision l'irriverenza di Achille Lauro Superstar

Achille Lauro è pronto a infiammare l’estate 2022 con il tour ACHILLE LAURO SUPERSTAR - ELECTRIC ORCHESTRA: un tour 2.0 rispetto al passato, per ripartire al massimo dopo due anni di stop dai live estivi.

La monumentale cornice barocca della Palazzina di Stupinigi sarà la prima tappa di questo incredibile viaggio, dalle 21 di domani, 3 luglio. L’avventura itinerante di Lauro proseguirà poi verso Milano, Bologna, Brescia, Marostica, Roma approdando in numerose e prestigiose location in tutta Italia fino alla data conclusiva di Pisa del 12 settembre.

Lauro porterà in scena un imponente spettacolo, dagli arrangiamenti ai costumi, mostrandosi al pubblico in una veste completamente nuova che permetterà di scoprire la sua anima rock, dopo le ultime esperienze prima a Sanremo e poi (come rappresentante di San Marino) a Eurovision.

Nel suo tour l’artista sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della sua band punk rock, per uno spettacolo che si annuncia ricco di adrenalina.