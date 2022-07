Chivasso, grande successo per i "Saldi in Musica"

È tornato in città, nella serata di ieri, l'evento organizzato dall’Ascom – La Grande Vetrina ViviChivasso con il sostegno del Comune di Chivasso in occasione della partenza dei saldi estivi.



Negozi aperti, musica e divertimento sono state la miscela vincente.



I cittadini non si sono fatti attendere e hanno letteralmente "invaso" le strade del centro approfittando del rallentamento della "canicola" che avvolge in queste giornate la nostra pianura.



“Dopo un avvio piuttosto lento, in serata, complici un clima più gradevole e le tante proposte dei commercianti accompagnate dalla musica per tutti i gusti c'è stata una ripresa negli acquisti – dichiara il presidente Ascom Chivasso, Giovanni Campanino -. Confidiamo in un'ulteriore ripresa delle vendite nel corso delle prossime settimane”.



Per l’occasione, i negozi di Chivasso hanno organizzato "Punti Musicali" in varie zone del centro città dove si sono esibiti band e artisti dagli stili musicali più svariati.



Piena soddisfazione anche da parte di ristoratori e dei bar aperti per l'occasione perché hanno lavorato molto e fino a notte fonda.



L'evento si è reso possibile grazie, anche, al contributo di alcuni imprenditori locali.



Il periodo dei saldi è sempre un buon momento per trovare e toccare con mano , a prezzi abbordabili, articoli di vario tipo favorendo il commercio locale.



I saldi estivi 2022, a Chivasso e in Piemonte, proseguiranno per 8 settimane, fino al 27 agosto, come stabilito dalla Regione Piemonte in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.



Per maggiori informazioni e dettagli sui negozi, le attività, i ristoranti e le associazioni di Chivasso è sempre disponibile il sito www.vivichivasso.it.