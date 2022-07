Prende un pugno in faccia da un detenuto al 41bis: agente del carcere di Torino finisce in ospedale

Colpito con un pugno in faccia da un detenuto in regime di 41 bis, nel carcere di Torino. Ne è rimasto vittima - informa il sindacato Osapp - un agente di polizia penitenziaria, finito all'ospedale Maria Vittoria dove gli sono stati applicati punti di sutura al sopracciglio sinistro e gli è stato diagnosticato un trauma cranico, con prognosi di 10 giorni.

"Il problema - commenta Leo Beneduci, Segretario Generale dell’Osapp - è divenuto serio e incontrollato, i detenuti hanno probabilmente percepito una grande falla del sistema ed hanno ben capito che gli agenti, all'interno dell'istituto, non hanno difese tutele in nessuna condizione.

Troppi messaggi contradditori generano 'caos' e delegittimazione del personale di Polizia Penitenziaria che sembrerebbe essere 'umiliato' per l’assenza di provvedimenti concreti verso i detenuti. Il personale è stanco di subire invettive gratuite dai detenuti che sembrerebbero agire in tale modo perché impuniti. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza. Questa situazione è intollerabile, non può più tardare un energico intervento del Capo del DAP Renoldi e della Guardasigilli Cartabia prima che accada qualcosa di davvero irreparabile".