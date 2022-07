Siccità, Tresso: "Non spegniamo le fontane di Torino. Benefici non giustificano chiusura"

Solo per sei però è possibile sospendere l'erogazione dell'acqua (fontana Denina, fontana Mascheroni in via Bertola, ruscello Butterfly, ruscello Piccolo, fontana ex Serra e Roccailles al Parco del Valentino). Quattro di queste sono nel polmone verde di San Salvario ed alimentate a pozzo. Tresso ha però spiegato che "i benefici derivanti dalla chiusura delle sei fontane non giustifichino l'intervento, che penalizzerebbe il valore paesaggistico del Valentino senza una significativa rilevanza di messaggio verso la cittadinanza che porti a risparmiare acqua".