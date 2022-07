Moncalieri va 'a segno': grande successo per il torneo storico di tiro con l'arco

E' stata l'occasione giusta per rivivere le atmosfere medievali, con le arti dell’epoca e il tiro con l'arco. Musica e giocoleria, sempre ispirati a quegli anni lontani, hanno fatto da contorno alla due giorni, che sabato sera ha visto andare in abbinata anche la maxi grigliata di carne. "Un sentito ringraziamento a tutti i gruppi storici presenti e grazie in particolare a Paolo Rolando e agli amici e sostenitori dell’associazione Ordine della Fenice - Templari di S. Egidio, per l’impegno e la passione che mettono a servizio della storia e delle tradizioni della nostra città", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna.

La nuova ambulanza della Croce Rossa

Il primo cittadino ha potuto festeggiare nel weekend appena trascorso anche l'inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce Rossa di Moncalieri, dedicata a Vincenzo Favaro, storico volontario della sezione di La Loggia. E' stata anche l'occasione della consegna degli introiti della vendita del Calendario Moncalieri 2022, nato da un'idea e dalla collaborazione di Moncalieri365 Vertical Expression Studio asd asd e A.S.D. Moncalieri Rugby e la presentazione del libro "Il Melo Gramo" di Omar Fassio.