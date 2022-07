Registrazione anagrafe figli coppie gay, Lo Russo non segue Sala: "Serve una legge nazionale a garanzia dei bambini"

Lo Russo non è però intenzionato a seguire le orme di Sala, forzando quindi l'attuale normativa nazionale. " Noi ci muoveremo - ha detto - nel solco della legalità e dei diritti, che devono essere sempre garantiti. Questo pur ribadendo che la questione a livello nazionale non possa essere gestita con questa differenziazione e geometria ".

"Io credo - ha poi aggiunto - che questa questione si affronti con pragmatismo, dando un chiaro segnale politico, ma non sono i sindaci a doverla affrontare. In questo paese c'è una costituzione, c'è un Parlamento che deve legiferare. E credo che non sia corretto che un bambino che nasce in un contesto ha meno diritti di quello che nasce in un altro".