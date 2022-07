Con "San-To" Sanremo, La Pigna e Borgo Campidoglio si uniscono per una collettiva di arte contemporanea

Il centro storico della città di Sanremo, La Pigna e Borgo Campidoglio, Torino si uniscono per una Collettiva di Arte Contemporanea per celebrare il profondo rapporto che lega le due città attraverso le riflessioni di 10 Artisti e le loro Opere.

Una Rassegna fitta di appuntamenti “Off” dove l’Arte torna protagonista della vita sociale, svolgendo il ruolo di connessione fra persone e territori

L'iniziativa, al suo anno zero, si terrà nella splendida cornice di Palazzo Spinola, nella Piazza dei Mestieri di Sanremo e permetterà a visitatori, turisti e residenti di fruire di contaminazioni, sperimentazioni e arte con focus sulla promozione dei borghi, delle associazioni e delle realtà culturali del territorio.



Al centro di questo percorso virtuale che lega la città del ponente ligure con il capoluogo Sabaudo le Arti, come punto di Incontro per il presente e per la progettazione di un futuro con - al centro - il rispetto per l’Umanità

Gli Eventi “Off”: 8 luglio 28 agosto 2022



Tante le persone che animeranno con la loro presenza, gli appuntamenti del “SanTo”

Da Edoardo DI Mauro (presenzierà al Vernissage) ad alcuni degli Artisti in Mostra, Il Talk Show di Christian Gullone (Artista) con Stefano Michero (Giornalista), Intervista con Stefano Bertoli (musicista), Fabio Zanchetta (ex presidente Bike Pride) -che racconterà come con una buona idea e poche risorse si possano portare “in strada” migliaia di appassionati della bicicletta- Domenico Graglia (fondatore officinebrand.com e qui in veste di Art Director degli eventi Off), Carlo Terzi (per Pigna Mon Amour), gli Artisti e gli Artigiani della Pigna, Stefano Durando (referente Medici con l’Africa Cuamm) che intervisterà i Medici e i Cooperanti della ONG di Padova, Roberto Vaio (DJ radiofonico, Artista, Scrittore) che parlerà del suo primo libro “La lisca del Pesce Piccolo” e tanti altri ancora che verranno annunciati in corso d’opera

Con il Patrocinio dell’Accademia Albertina di Torino,

la collaborazione del Comune di Sanremo e del Museo Civico di Sanremo.