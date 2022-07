Figlia e nipote di Nelson Mandela protagoniste della Fashion Week: "Affascinate da Torino e dal Museo Egizio"

La Torino Fashion Week sbarca anche a Moncalieri. Oggi, giovedì 7 luglio, al parco delle Vallere è in programma un evento di beneficenza per l’associazione Donnatea, che segue e supporta le donne operate al seno. Tra le protagoniste, per presentare la loro ultima collezione di moda, anche Maki e Tukwini Mandela, rispettivamente figlia e nipote del premio Nobel per la Pace, l'ex Premier sudafricano Nelson Mandela.

La storia della loro famiglia è nota in tutto il mondo, meno il fatto che le due donne oggi abbiano deciso di ritagliarsi un loro spazio, uscendo dall'ombra di un nome tanto pesante, dedicandosi alla moda. Ed anche alla produzione del vino.

"Affascinate da Torino e dal Museo Egizio"

"Siamo arrivate solo ieri e abbiamo visto pochissimo della città, ma siamo rimaste affascinate dal fatto che Torino ospiti il secondo Museo Egizio del mondo. Sappiamo che qui è nata anche la moda italiana, siamo molto incuriosite da come questa città sia stata permeata dalla cultura egiziana", hanno raccontato Maki e Tukwini Mandela, a margine del pranzo cui hanno preso parte assieme al sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e a quello di Nichelino, Giampiero Tolardo.

"Il razzismo di oggi diverso dall'apartheid, ma ancora diffuso"

La nipote di Mandela ha raccontato di aver imparato dal nonno "l'importanza di giudicare le persone non per il colore della pelle o il sesso, ma per le le loro qualità e caratteristiche. Oggi non c'è più il razzismo di una volta, dei tempi dell'apartheid in Sudafrica, oggi si discrimina per l'appartenenza ad un ceto sociale o per le idee che si professano, non solo per il colore della pelle", fa notare Tukwini Mandela. "Per questo, al giorno d'oggi riconciliazione è la parola fondamentale, abbiamo visto come anche un grande paese come gli Stati Uniti ha registrato illegalità e comportamenti discriminatori nei confronti di alcune persone perché appartenenti a un certo ceto sociale o per il colore della pelle", aggiunge, con chiaro riferimento alla vicenda dell'omicidio dell'afroamericano George Floyd. "Resta molto da fare per superare tutto questo, specie dalle nuove generazioni. Deve cambiare la mentalità. L'Europa intera deve accettare l'immigrazione, perché chi scappa dall'Africa lo fa per fuggire dalla povertà, perché non c'è una suddivisione delle risoerse".

"The house of Mandela"

"Le camicie di Madiba erano famosissime, lui stesso aveva già lanciato una moda, senza neppure accorgersene", racconta la nipote di Mandela, che avendo studiato fashjon ha avuto nella moda il suo sbocco naturale: "E' sempre stata una grande passione", ha raccontato Tukwini. E dalla moda ora il business si è allargato al vino: "E' un prodotto della terra, Madiba aveva ispirato moltissime persone e convinto tanti sudafricani a dedicarsi alla produzione del vino, ricercando particolari gusti". Ed allora ecco che, dopo aver incontrati 33 produttori, alla fine la nipote e la figlia dell'ex leader sono arrivate a sceglierne uno solo: "E' il nostro modo di pensare alla creazione di un mondo migliore, di qui la scelta di chiamarlo The house of Mandela".

Solidarietà e beneficienza

Parte del ricavato della serata in programma a Moncalieri, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto all'acquisto di un casco refrigerante per ridurre la caduta dei capelli durante una sessione di chemioterapia, da donare al Day Hospital oncologico dell'ospedale San Lorenzo di Carmagnola: servono all'incirca 40 mila euro.