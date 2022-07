Il 17 luglio la Festa della Lavanda a Chiomonte

In Val Susa, tra le frazioni Frais e Ramats distribuite lungo i due versanti della valle come una grande “U” che va dai 750 ai 1500 metri di altitudine, si trovano i suggestivi lavandeti dell’Azienda Agricola Sollier.

Coltivati in alta quota nel cuore delle Alpi Cozie con una antica tecnica autoctona offrono al visitatore uno spettacolo unico tra rocce, esplosioni di viola e inebrianti profumi. Un luogo incantato dove anche le nuvole profumano di lavanda e in cui, anche quest’anno si celebra una personale e caratteristica Festa della Lavanda.

In occasione della fioritura, domenica 17 luglio, a partire dalle ore 9.30 la frazione si vestirà con colori e profumi di questa pianta, per celebrare la VI edizione della Festa della Lavanda presso il Circolo Ricreativo Ramats nella Frazione Ramats di Chiomonte. Da non perdere l’escursione guidata (ore 10.30 circa) al Lavandeto Sollier in frazione RAMATS (1000 mt.) per immergersi nei paesaggi colorati della lavanda tra i panorami mozzafiato delle Alpi Cozie. Qui sarà possibile passeggiare nel lavandeto, visitare il Mulino e sbizzarrirsi ad immortalare i momenti magici della giornata con scatti panoramici in alta quota presso il “punto foto” appositamente allestito.

Durante l’evento, organizzato dall’Azienda Agricola Sollier sarà inoltre allestita una mostra mercato con vendita diretta di prodotti ottenuti dalla distillazione di questa preziosa pianta officinale (liquori, idrolati, oli essenziali, saponette…) e stand di prodotti locali a km 0. Per completare la giornata in benessere sarà possibile prenotare gratuitamente (inviando un sms o WhatsApp entro il 16 luglio al 3271997480) una o più tra diverse attività pensate per distendere corpo e mente con la guida di professionisti del settore: lezione di yoga (ore 9.30); massaggi e riflessologia plantare (dalle 11.00); cristalloterapia (ore 14.30).

Mentre i più piccoli potranno divertirsi grazie alla speciale partecipazione di Silverio Edel con le avventure di TopoToma. Per allietare tutti i palati consigliamo di prenotare al 3771142538 il “Pranzo in Lilla” (entro il 13 luglio) allestito dal Circolo Ricreativo Ramats (27 euro). Un singolare menù di piatti tipici arricchiti dal gusto e dal profumo della lavanda. Mentre per gli amanti della cultura, alle ore 15.30 appuntamento con la presentazione delle novità di Edizioni Echos, curata da Marco Margrita e la partecipazione diretta degli autori Ezio Capello, Andrea Carnino, Cristina Petrini, Olga Sterpin.

Ti aspettiamo … con un capo di abbigliamento o un accessorio in lilla … per una domenica rilassante e gustosa tra profumi, esperienze, benessere e mille colori, difficili da dimenticare, che meritano una visita se si passa da queste parti nel periodo della fioritura. PROGRAMMA COMPLETO su https://www.facebook.com/Azienda-Agricola-Sollier