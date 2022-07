L’Ugl cuneese ricorda il segretario regionale Armando Murella

"Abbiamo perso un amico che era un sindacalista di prim’ordine. Armando è stato un grande costruttore dell'Ugl piemontese e un dirigente nazionale di altissimo livello, portando il sindacato a livelli che ci consentono di essere un sicuro riferimento di tutti i lavoratori. La sua perdita lascia un vuoto profondo che ci impegnerà tutti a colmarlo seguendo il suo esempio. La famiglia, a cui ci stringiamo affettuosamente, colpita dal grave lutto, ci senta tutti vicino al loro dolore".



Così l’Unione Generale del Lavoro di Cuneo ricorda il segretario regionale del sindacato Armando Murella, 63 anni, di Moncalieri, dal febbraio 2018 alla guida della sigla piemontese, morto nell’incidente stradale che lo ha coinvolto martedì 28 giugno, mentre a bordo della sua Vespa attraversava l’incrocio tra corso Ferraris e corso Monte Lungo a Torino .



I funerali del sindacalista si terranno domani, sabato 9 luglio, alle ore 11, presso la cattedrale di San Giovanni Battista partendo dall’istituto di Medicina Legale di Torino, in via Bertani 112/A alle ore 10,15. La salma proseguirà poi presso il tempio crematorio di Piscina. Questa sera, venerdì 8 luglio, in suo ricordo verrà recitato un rosario di preghiera, in duomo alle ore 19.