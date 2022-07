Maki e Tukwini Mandela ricevute a Nichelino: "La lotta per i diritti si combatte ogni giorno"

In Italia per presentare alla Fashion Week di Torino The Struggle Series, la collezione di moda streetwear che riprende i disegni originali realizzati dal Premio Nobel Nelson Mandela, Maki e Tukwini Mandela (rispettivamente figlia e nipote del celebre Madiba), dopo essere state ospiti a Moncalieri, sono state ricevute nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 luglio, in una sala Mattei stracolma nel palazzo comunale di Nichelino.

Tolardo: "Onorato ed emozionato per la visita"

A nome della Città, hanno portato i saluti il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore alle Politiche Internazionali e alla Pace Alessandro Azzolina. Ha introdotto e moderato l’incontro Michele Pansini. “È stato un grandissimo onore e un’incredibile emozione avere a Nichelino Maki Mandela – raccontano il Sindaco Tolardo e l’Assessore Azzolina - Un’occasione importantissima per incontrare una donna di enorme carisma che si è spesa per i diritti delle donne sudafricane e la loro emancipazione, economica in particolare. Una persona di grande cultura che ha ricoperto ruoli manageriali di primo piano, oltre ad essere stata componente del Consiglio di Amministrazione della Nelson Mandela Foundation”.

"La lotta per i diritti si combatte ogni giorno"

Durante l’incontro, Maki e Tukwini Mandela hanno affrontato il tema della costante lotta per i diritti che accomuna ogni cittadino del mondo. "Non ci si deve mai fermare nella ricerca di pari opportunità, si devono raggiungere non solo uguaglianza ma anche equità. Non si può più pensare di offrire semplicemente a tutte e tutti le medesime risorse, è giunto il momento di tenere anche ben presenti le differenti specificità di ogni individuo per poter assegnare le risorse e le opportunità necessarie al raggiungimento di un medesimo risultato. Ognuno deve essere attore del cambiamento".

Dalla lotta per i diritti alla difesa della pace. "La si 'costruisce' in famiglia, nei piccoli gesti quotidiani. Per cambiare le cose bisogna esse pronti a mettere in atto una “lotta” vera, prendersi le proprie responsabilità a partire dalle cose concrete. C’è bisogno - ha concluso Maki Mandela - di collaborazione tra nord e sud del mondo, è necessario creare nuovi paradigmi e una nuova narrazione dell’Africa e sull’Africa".