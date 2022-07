Da stasera Moncalieri celebra la festa patronale del Beato Bernardo

Dopo due anni condizionati dal Covid, Moncalieri torna finalmente a celebrare la festa patronale del Beato Bernardo con un ricco programma di eventi e appuntamenti.

Lunedì 11 la rievocazione storica

Si comincia oggi, sabato 9 luglio, alle ore 21 alla chiesa della Collegiata con la preghiera di benedizione, cui seguirà la processione delle reliquie fino alla chiesa del Beato Bernardo, alla presenza di autorità civili e militari. Domenica 10, alle ore 10.30, è invece in programma la Messa Solenne.

Lunedì 11 luglio, alle ore 18, è in programma il Triduo con le borgate della Città di Moncalieri, prologo alle 21.15 della rievocazione storica della figura del Beato Bernardo di Baden, con personaggi e costumi d'epoca per far rivivere le atmosfere medievali, in una celebrazione che unisce la tradizione alla religione.

Giovedì 14 il concerto alla Collegiata

Alle ore 21,30 del 14 luglio, presso la chiesa della Collegiata di Santa Maria della Scala, il Comune e la Famija Moncalereisa organizzano il tradizionale concerto solenne, con la filarmonica San Marco diretta da Matteo Dal Maso, il soprano Eugenia Braynova e il tenore Salvatore Romei. L'ingresso è libero ma la prenotazione obbligatoria, con accesso con mascherina fino a esaurimento dei posti a sedere.

Le celebrazioni si concluderanno venerdì 15, alle ore 21, con la santa Messa che riunirà alla Collegiata tutti i parroci e i sacerdoti di Moncalieri.